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"التربية" تعلن عن 100 منحة دراسية

الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن عن 100 منحة دراسية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن توفر 100 منحة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية للعام 2018-2019، موضحة أنها مقدمة من عائلة المرحوم جميل الشامي.

وشكر صيدم وزير التربية والتعليم، عائلة المرحوم الشامي على تقديم هذه المنح للطلبة، مؤكداً أن ذلك يبرهن على الوفاء للطلبة وأبناء الشعب الفلسطيني جميعاً، داعياً إلى تعزيز مثل هذه المبادرات لما لها أثر كبير في دعم الطلبة ومساعدتهم لإكمال تعليمهم، وفقا لما ورد وكالة "سوا" الاخبارية.

وحول تفاصيل المنحة، أوضحت الوزارة أنها تستهدف طلبة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مع تخصيص 10 منح لطلبة مدرسة الشيخ الشامي في بيت عور التحتا.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على المزيد من التفاصيل بما يشمل الشروط والوثائق المطلوبة والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والموعد المحدد للتقديم.

وأضافت:  أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

للتسجيل في المنحة: اضغط هنا

#وزارة التربية والتعليم #منح دراسية #غزة

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