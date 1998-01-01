انفجارات عنيفة بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي شرق البريج وسط القطاع

غزة / سما /

دوت عدة انفجارات عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان مئات من الشبان وصلوا الى الحدود الشرقية المحاذية لمخيم البريج شرق وسط القطاع ، واشعلوا اطارات السيارات، كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم.

الجدير بالذكر ان يوم الثلاثاء هو الموعد الاسبوعي لفعاليات وحدة الإرباك الليلي في قطاع غزة.

وكانت فعاليات "الإرباك" قد توقفت في نوفمبر الماضي بعد تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يقوم الاحتلال بموجبها بتخفيف حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 سنةً، من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها.

يتبع...