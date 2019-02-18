المحكمة العسكرية تمهل 5 متهمين مدة لتسليم أنفسهم

غزة / سما/

أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء، كلًا من المتهمين بهاء مصباح بعلوشة، ويحمل هوية رقم (913758512) والمتهم جمال مثقال حسونة، ويحمل هوية رقم (410317390) والمتهم إيهاب صبحي حلس ويحمل هوية رقم (900287004)، والمتهم شعبان عبد الله الغرباوي ويحمل هوية رقم (920847357)، والمتهم معاذ حسن أبو عمرة ويحمل هوية رقم (901672113)، عشرة أيام من تاريخ يوم الاثنين الموافق 18/2/2019 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وأكدت المحكمة، أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للقضاء العسكري، سيعتبرون فارين من وجه العدالة وسيحاكمون غيابياً.

وأضافت: أنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم كلًا من المتهمين بهاء مصباح بعلوشة، ويحمل هوية رقم (913758512) والمتهم جمال مثقال حسونة، هوية رقم (410317390) والمتهم إيهاب صبحي حلس، هوية رقم (900287004).