  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: صبرنا نفذ واليوم نعلن نذير الانفجار وسنقتحم الحدود

الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: صبرنا نفذ واليوم نعلن نذير الانفجار وسنقتحم الحدود



غزة / سما /

قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يهمنا من يعتلي سدة الحكم في إسرائيل ونحن نطلق نذير الانفجار اليوم حال استمر الحصار.

وأكد حماد في تصريحات صحفية خلال كلمته بالحراك البحري، "سنقتحم الحدود اذا  لم يعد العدو الى رشده ويطبق التفاهمات، نفد صبرنا والأدوات الخشنة لمسيرات العودة في تصاعد"

وحول رسالته الي العرب المطبعين مع الاحتلال، أضاف:  نقول للمطبعين، لن تصفى القضية الفلسطينية وسننتصر وستذهبون إلى مزبلة التاريخ.

تابع: سنمضي في تحرير أسرانا وأقصانا وسنعلم أطفالنا كيف يحررون أرضهم.

#فتحي حماد #حماس #غزة #قطاع غزة #حدودود غزة #حصار

الأكثر قراءة اليوم

العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم

دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

صور.. 7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

هآرتس: تجميد الأموال الفلسطينية قد يؤدي لتصعيد بغزة والحل سيكون على حساب القطاع

الأخبار الرئيسية

المسير البحري

اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الحراك البحري الـ24 شمال قطاع غزة

thumb

صور: رسالة من غزة للمستوطنين في غلاف غزة وهذا ما جاء فيها ..

مجلس الوزراء : لن نقايض حقوقنا بالمال ولن نكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم

عريقات

عريقات: سنقطع عن انفسنا وندفع مخصصات الاسرى و سنتخذ قرارات حاسمة

وزارة الصحّة الإسرائيليّة تُقّر بإجراء 6 آلاف تجربة سنويًا على الأسرى الفلسطينيين لفيروساتٍ خطيرةٍ