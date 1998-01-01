حماس: صبرنا نفذ واليوم نعلن نذير الانفجار وسنقتحم الحدود

غزة / سما /

قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يهمنا من يعتلي سدة الحكم في إسرائيل ونحن نطلق نذير الانفجار اليوم حال استمر الحصار.

وأكد حماد في تصريحات صحفية خلال كلمته بالحراك البحري، "سنقتحم الحدود اذا لم يعد العدو الى رشده ويطبق التفاهمات، نفد صبرنا والأدوات الخشنة لمسيرات العودة في تصاعد"

وحول رسالته الي العرب المطبعين مع الاحتلال، أضاف: نقول للمطبعين، لن تصفى القضية الفلسطينية وسننتصر وستذهبون إلى مزبلة التاريخ.

تابع: سنمضي في تحرير أسرانا وأقصانا وسنعلم أطفالنا كيف يحررون أرضهم.