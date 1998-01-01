الجهاد الاسلامي: مقاومتنا مستمرة و نقول للعدو أن سنواتكم وأيامكم معدودة

غزة / سما /

قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، الجماهير المحتشدة اليوم والمشاركة في الحراك البحري لن تتخلى عن القدس وفلسطين.

وأكد حبيب في تصريح صحفي خلال مشاركته في الحراك البحري، أن مقاومتنا مستمرة حتى تعود الحقوق إلى أهلها ويعود شعبنا إلى الديار.

وأضاف: نقول للعدو أن سنواتكم وأيامكم معدودة عن هذه الأرض وستعود فلسطين إلى حضنها العربي والاسلامي الدافئ.

وحول التطبيع مع الاحتلال لبعض المسؤولين العرب قال حبيب إن التطبيع لن يحمي عروشكم يا رؤساء العرب ونقول لكم ارجعوا إلى رشدكم