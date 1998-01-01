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الملك سلمان يؤكد مواقف المملكة الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة

الثلاثاء 19 فبراير 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يؤكد مواقف المملكة الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة



الرباض /سما/

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز، اليوم الثلاثاء، مواقف المملكة الدائمة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم ، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وأطلع الملك سلمان، المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود عباس، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الملك سلمان #السعودية #فلسطين

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