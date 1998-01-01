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الهيئة الوطنية تعلن عن استبدال شعار الجمعة القادمة

الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تعلن عن استبدال شعار الجمعة القادمة



غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الثلاثاء، عن استبدال تسمية الجمعة القادمة يوم 22 فبراير من "مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا" إلى جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي".

وقالت في تصريح صحفي، أن استبدال اسم الجمعة القادمة يأتي لإحياء لذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

كما دعت الهيئة جماهير شعبنا فلسطين كافة  وفي الشتات لإحياء ذكرى المجزرة الـ25، وفاءً للشهداء.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد اعلنت في بيانها الختامي الجمعة الماضية أن الجمعة القادمة تحمل شعار "مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا"

#مسيرات العودة #حدود غزة #قطاع غزة #الجمعة القادمة #الاحتلال

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