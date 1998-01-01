بدء توافد المواطنين للمشاركة بالحراك البحري الـ24 شمال قطاع غزة

غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الثلاثاء، الى الحدود البحرية شمال غرب قطاع غزة للمشاركة في المسير البحري الـ24.

و وصل الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، الى مخيم العودة على الحدود الشمالية لقطاع غزة، للمشاركة في المسير البحري الـ24.

وشارك في الحرك عشرات القوارب التي تحركت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية، تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين للمشاركة في الحراك بعنوان "استمرار الحصار نذير الانفجار".

وأفادت مصادر محلية، بان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الغاز صوب عشرات الشبان المشاركين في الحراك البحري ال24 والذين اقتربوا من الحدود شمال القطاع.

يتبع...