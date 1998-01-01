مقترحات الحكومة الفلسطينية لانهاء أزمة قلنديا وهذا ابرزها...

رام الله / سما /

قال مفيد الحساينة وزير الاشغال العامة والاسكان، اليوم الثلاثاء، ان حكومة تيسير الأعمال اعتمدت في جلستها مشروع اعادة تأهيل طريق كفر عقب– قلنديا المحاذي للجدار، حيث تم تخصيص مبلغ مليوني شيقل للبدء بالمشروع، والذي سيساهم في تخفيض الأزمة المرورية بنسبة 45%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزير الحساينة للحديث عن سُبل معالجة أزمة طريق قلنديا، وعن جهود الحكومة في ملف اِعادة أعمار قطاع غزة.

واضاف: إنه تم تحديد 13 موقعاً للازمات المرورية الخانقة خارج مراكز المدن، لافتا الى أن الوزارة بدأت باتخاذ اجراءاتها لحل الأزمات المرورية وخاصة في كفر عقب ودوار العيزرية.

و تابع: أن الوزراة ستشرع بخطوات للتخفيف من الأزمة المرورية ومعاناة المواطنين اليومية على طريق قلنديا، مبيناً أنه تم وضع مقترحين لمعالجة الأزمة أحدهما آني و الآخر استراتيجي، موضحاً أن المقترح الآني يقضي باعادة تأهيل شارع كفر عقب – قلنديا يبدأ من كفر عقب وينتهي عند حاجز قلنديا مباشرة وهو مخصص للداخلين الى القدس.

وأوضح الحساينة، أنه وضمن الحل القصير الأمد سيتم تعزيز السلامة المرورية على الطريق الرئيسي بوضع حواجز اسمنتية بين المسرب المؤدي الى القدس والمسرب المؤدي الى الرام لمنع التجاوزات، بالاضافة الى اغلاق المسارب مما يؤدي الى تخفيف الأزمة و تقليل حوادث السير.

وحول ما يتعلق بالحل الاستراتيجي فيقضي باِيجاد طريق مساند و ليس بديلاً للطريق الرئيسي، حيث تم اِقتراح فتح طريق بمحاذاة مفرق الرام شمال القدس باتجاه مدينة البيرة، وسيكون بمثابة مدخل رئيسي جنوبي لمدينتي رام الله والبيرة، مشيراً الى ان هذا الطريق سيكون حلاً نهائياً للأزمة لكنه بحاجة الى ميزانية كبيرة.