الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.

واطلع الحمد الله المبعوث النرويجي على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، خاصة بعد قرار حكومة الاحتلال الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك التأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد، والضغط على اسرائيل لوقف سياسة القرصنة بحق أموال الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المواطنين والمقدسات خاصة استهداف المسجد الاقصى، إضافة إلى وقف التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي والبيوت خاصة في القدس.