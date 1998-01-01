التعليم تؤكد على انتظام الدوام غداً وعدم الإضراب

غزة / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، على انتظام العملية التعليمية غداً الأربعاء وبعد غد الخميس وعدم تعطلها على الإطلاق من أي طرف كان، وذلك ظل دعوات وجهها الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، طالب بها المدرسين بالإضراب.

وشدد مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة معتصم الميناوي اليوم الثلاثاء، على عدم سماح الوزارة بتعطيل العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه من حق النقابات والاتحادات أن تقوم بأعمال احتجاجية وأن ترفع صوتها عالياً للمطالبة بحقوقها.

وشدد على أن دور الوزارة بالحرص على ألا تعطل الأعمال الاحتجاجية العملية التعليمية، خاصة أن الطلبة قاموا بالانتهاء من الثلث الأول من الفصل الدراسي الثاني، وأي إشكالية تحدث قد تعطل العملية التعليمية بشكل كبير جداً.

ولفت الميناوي إلى أن الوزارة التقت مع مدراء التربية والتعليم ومدراء المدارس الحكومية، وأكدت لهم أنه لا يمكن أن تسمح الوزارة بتعطيل العملية التعليمية وأنها تتابع الميدان بشكل جيد، ومن خلال اللقاءات تبين أن هناك سيطرة على الميدان بشكل معقول.

أضاف: "لا شك أن الإضراب قد يأخذ بعض الصدى، وقد يكون هناك بعض الاحتجاجات والإضرابات ولا مشكلة للوزارة بذلك بما لا يتعارض مع تواصل العملية التعليمية أو عدم ذهب الطلبة إلى المدارس".

وأشار إلى أن الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لم يطلب من الطلبة في دعوته للإضراب عدم الحضور إلى المدارس، بل حضور المدرسين دون تدريس، رافضاً أي صيغة يتم بها الحديث مع الطلبة من قبل مدرسين، تطلب منهم عدم الحضور للمدرسة.

وطالب الميناوي أن تطال الاحتجاجات كافة المحافظات الشمالية والجنوبية حتى يكون هناك ضغط على السلطة لتحيد المؤسسة التعليمية عن المناكفات السياسية.

وأكد أن الوزارة أصدرت بياناً طالبت فيه أي جهة تريد عمل إضراب، التواصل مع الوزارة، ليس إذعاناً بل بهدف عدم تعطيل العملية التعليمية.