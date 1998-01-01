الاحتلال يهدم 8 منشآت وخزانات مياه في الاغوار

غزة / سما/

- هدمت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، 8 منشآت في منطقة الرأس الاحمر جنوب شرق طوباس.

واوضح الناشط حقوقي عارف دراغمه ان قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وهدمت 8 منشآت بين سكنية وحظائر حيوانات ووحدات صحية ودمرت خزانات مياه بلاستيكية، موثقا ذلك بالصور.