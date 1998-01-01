  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور: رسالة من غزة للمستوطنين في غلاف غزة وهذا ما جاء فيها ..

الثلاثاء 19 فبراير 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: رسالة من غزة للمستوطنين في غلاف غزة وهذا ما جاء فيها ..



ترجمة محمد أبو علان

 كتبت الفضائية 12 العبرية انه و خلال رحلة مدرسية لطلاب مدرسة أساسية من مستوطنة “شاعر هنجيف” في منطقة غلاف غزة، عثرت والدة أحد الطلبة بين الشجيرات على رسالة تهديد من قطاع غزة.

وذكرت ان الرسالة موقعة باسم وحدة البالونات الحارقة من قطاع غزة، ومرسلة للمستوطنين في منطقة غلاف غزة، وجاء في الرسالة باللغتين العبرية والعربية وفق الفضائية 12 العبرية:” سنأتي عليكم بالبالونات الحارقة لحرق منازلكم”.

وتابعت الفضائية العبرية نقل تفاصيل الرسالة:” نتنياهو يعيش في أوهام إن كان يعتقد أن قتل الأطفال، واستمرار الحصار سيجلب له الفوز في الانتخابات، وإن لم تصلكم رسائلنا بالورق، ستصلكم عبر البالونات الحارقة، وسنستمر في إطلاق البالونات الحارقة حتى رفع الحصار”.

والدة الطالب التي عثرت على الرسالة قالت، من المحتمل أن الرسالة كانت موصولة لبالون حارق، وفيها الرسالة لأطفال “إسرائيل”، وإنها فوجئت من العثور على الرسالة في أحضان الطبيعة.

1
2

الأكثر قراءة اليوم

العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم

دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

صور.. 7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

الرجوب: نعمل على إعلان حكومة مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس..

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء : لن نقايض حقوقنا بالمال ولن نكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم

عريقات

عريقات: سنقطع عن انفسنا وندفع مخصصات الاسرى و سنتخذ قرارات حاسمة

وزارة الصحّة الإسرائيليّة تُقّر بإجراء 6 آلاف تجربة سنويًا على الأسرى الفلسطينيين لفيروساتٍ خطيرةٍ

استقالة قائد وحدة "النخبة المميزة" بجيش الإحتلال بعد فشل عملية خانيونس

الرجوب: نعمل على إعلان حكومة مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس..