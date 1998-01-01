صور: رسالة من غزة للمستوطنين في غلاف غزة وهذا ما جاء فيها ..

ترجمة محمد أبو علان

كتبت الفضائية 12 العبرية انه و خلال رحلة مدرسية لطلاب مدرسة أساسية من مستوطنة “شاعر هنجيف” في منطقة غلاف غزة، عثرت والدة أحد الطلبة بين الشجيرات على رسالة تهديد من قطاع غزة.

وذكرت ان الرسالة موقعة باسم وحدة البالونات الحارقة من قطاع غزة، ومرسلة للمستوطنين في منطقة غلاف غزة، وجاء في الرسالة باللغتين العبرية والعربية وفق الفضائية 12 العبرية:” سنأتي عليكم بالبالونات الحارقة لحرق منازلكم”.

وتابعت الفضائية العبرية نقل تفاصيل الرسالة:” نتنياهو يعيش في أوهام إن كان يعتقد أن قتل الأطفال، واستمرار الحصار سيجلب له الفوز في الانتخابات، وإن لم تصلكم رسائلنا بالورق، ستصلكم عبر البالونات الحارقة، وسنستمر في إطلاق البالونات الحارقة حتى رفع الحصار”.

والدة الطالب التي عثرت على الرسالة قالت، من المحتمل أن الرسالة كانت موصولة لبالون حارق، وفيها الرسالة لأطفال “إسرائيل”، وإنها فوجئت من العثور على الرسالة في أحضان الطبيعة.