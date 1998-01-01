الشرطة تطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

الخليل / سما /

أطلقت الشرطة اليوم حملة لمتابعة الشاحنات الكبيرة ذات الحمولات الخطيرة في مناطق مختلفة من محافظة الخليل .

وذكـر بيان إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأن دوريات شرطة المرور باشرت اليوم بمتابعة الشاحنات الكبيرة ذات الحمولات الخطيرة ضمن الخطة التي تم اطلاقها بهذا الخصوص في مناطق مختلفة من محافظة الخليل والتي تهدف الى الزام الاخوة السائقين بشروط السلامة العامة وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف البيان، بأن الشرطة قامت بفحص 20 شاحنة والتأكد من توافر شروط السلامة العامة فيها ومن حمولتها اذا ما كانت ضمن الحد القانوني المسموح فيه، حيث تم ضبط شاحنة تقوم بنقل احجار كبيرة الحجم وتحرير مخالفة لسائقها بتهمة الحمولة السائبة وعدم الالتزام بالحد القانوني المسموح به .

هذا وناشد البيان الاخوة السائقين الى الالتزام بالحد القانوني المسموح به لشاحناتهم وذلك حفاظا على حياتهم وحياة الاخرين، مطالبا الاخوة المواطنين الى التعاون مع الشرطة والابلاغ عن الشاحنات المخالفة حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم .