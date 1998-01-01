رسالة مفتوحة من الاسير المحرر عبد الرحمن شهاب الى الدكتور صائب عريقات

غزة / سما/



لقد قلت ان أموال المقاصة الضريبية هي ملك للشعب الفلسطيني وان السيطرة عليها من قبل إسرائيل تهدف الى كسر الموظف الفلسطيني ،وانا اسألك؛ أنا عبد الرحمن شهاب بعد ان امضيت في سجون الاحتلال 24 عاما ، الست أنا من الشعب الفلسطيني ، وقد قطع راتبي الذي كان يدفع لي من عائدات ضرائب الشعب الفلسطيني ،لست منتميا للانقسام فقد حصل الانقسام عندنا كنت في السجن ،ولست منتميا لحماس ولا لفتح وقد دفعت ثمن الانقسام في السجن حيث كنت انتقل بين الفائض من غرف السجن عندنا تقاسمت فتح وحماس غرف واقسام السجن وبقيت السجن والابراش ومن بعد تقاسمهم للإنجازات ، وقد شاركت في صياغة وثيقة الاسرى لإنهاء الانقسام التي تبناها الرئيس ابو مازن ودعا لإجراء استفتاء شعبي عليها ؛وما زلت لا انكر ان ابو مازن هو رئيس السلطة الفلسطينية وان منظمة التحرير هي التي ما زالت تمثل الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية ولست منافسا لها في شيء من هذا ، فهل اتهامك الاحتلال بالقرصنة على رواتب الموظفين ينطبق على من قرصن على راتبي وراتب ابنائي ، ووالديَّ العجوزين ؟ .

وهل ما وصفت بأن القرصنة على أموال الموظفين يهدف للنيل من صمودهم ،ينطبق أيضا على من سطا على راتبي لينال من صمودي وصمود عائلتي ؟ .

سيدي د صائب عريقات الا تستحق حالتي كواحد من آلاف العائلات حرقتك وصرختك في وجه من تركنا امام الصراف الآلي نخاطب السماء، لمن نذهب ؟ ,وانت تعلم ان حركة حماس لن تصرف لنا راتبا بديلا ،انا اعرف أنك ستقرأ رسالتي كما قرأت تهنئتي لك بالشفاء ونجاح زراعة الرئة على الصفحات من الشبكات الاجتماعية, ولكنني لا اعلم ماذا ستفعل , فقد لا تفعل شيء وقد تقول انك لا تملك القرار , ولست طالبا منك هذا , اريدك فقط ان تصرح بانك ترى ان هذا ظلما , هذا اقل القليل الذي نتوقع منك ان لا تنهي حياتك السياسية قبل ان تقولها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته