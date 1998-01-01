تيسير خالد: بولندا توجه صفعة جديدة لإسرائيل

رام الله / سما /

علق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على الغاء قمة فيشغراد التي كانت مقررة اليوم في اسرائيل.

وقال خالد إن الأزمة بين بولندا وإسرائيل عادت إلى الواجهة من جديد، فبعد تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتهم البولنديين بالتعاون مع النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، أعلن نظيره البولندي عدم مشاركته بقمة "فيشغراد" في إسرائيل، مُنتدبا وزير خارجيته للمشاركة في القمة.

وأضاف: لقد زادت تصريحات "يسرائيل كاتس" الذي عينه نتنياهو قائما بأعمال وزير الخارجية الطين بلة بعد ان كرر اتهام البولنديين بأنهم يرضعون حليب معاداة السامية من امهاتهم، ما أدى بالرئيس البولندي لإلغاء مشاركة بلاده في القمة أصلا واستدعاء سفيرة اسرائيل في وارسو لجلسة توبيخ للمرة الثانية خلال أيام.

وأوضح خالد" خسارة مزدوجة لإسرائيل، الأولى صفعة للمرة الثانية على وجه نتنياهو والثانية فشل مشروع كان من شأنه أي يحدث اختراقا (ديفريسوار) في ساحة الاتحاد الاوروبي عملت من أجله الولايات المتحدة الاميركية بقمة تضم بولندا وتشيكيا وهنغاريا وسلوفاكيا لتعزيز علاقات اسرائيل بالاتحاد الاوروبي، موضحا أن بولندا تنتفض لكرامتها، أما بعض العرب فيتوسلون العلاقة مع دولة الاحتلال.