بولندا تهدد: ان لم تعتذر إسرائيل رسميا سنصعد ردنا

القدس المحتلة / سما /

لا زالت الحكومة البولندية مصرة على المطالبة باعتذار إسرائيلي رسمي بعد تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال ان البولنديين "يرضعون اللاسامية مع حليب امهاتهم".

وأفاد تلفزيون "كان" العبري الرسمي ان وارسو مستعدة لان تنتظر يومين او ثلاثة لاعتذار إسرائيلي رسمي، وان هناك اتصالات بالخصوص تدار بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين.

وذكرت "كان" ان بولندا هددت بأنه فيما لو لم يصدر أي اعتذار إسرائيلي، فانهم ينوون تصعيد ردهم. غير ان استدعاء السفير البولندي من إسرائيل حاليا غير وارد على جدول الردود البولندية المتوقعة.

وقال مسؤول بولندي محذرا: "رغم ان الشعور حاليا بالهدوء، لكن أي تصريح إضافي لاي مسؤول إسرائيلي رسمي يمكنه ان يؤدي الى تدهور جديد".

ومن المتوقع ان يجتمع نتنياهو اليوم مع نظرائه من جمهورية التشيك، سلوفاكيا وهنغاريا. وستعقد اجتماعات ثنائية، بدلا من قمة فيشغارد التي الغيت امس بعد الغاء بولندا مشاركتها فيها بعد الازمة التي اندلعت بينها وبين اسرائيل.