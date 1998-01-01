3 طرق للرد بلباقة على التصرفات المرفوضة للرجال

وكالات / سما /

طبيعة المرأة خجولة في أصلها، وهذا ما يجعلها تجد صعوبة في الاعتراض على بعض تصرفات الرجال مثل: الجرأة أو تسريع خطوات التعارف، فيما تريد هي وقتا للتفكير، وغير ذلك من المواقف التي تجد فيها المرأة نفسها غير قادرة على التفاعل مع الرجل بشكل يناسب طبيعتها الخجولة، ونقدم اليوم 3 طرق للرد بلباقة على تصرفات الرجال المرفوضة.

– أخذ الأمر بروح الدعابة:

حين تجدين الرجل يتصرف بغرابة أو بشكل جريء معك، ويجعلك لا تشعرين بالراحة، وفي نفس الوقت لا تريدي أن تكوني صدامية، فيمكنك أن تأخذي الأمر بدعابة، فمثلا إذا كنتما تجلسان في مطعم، وقرر أن يطلب منك طلبا جريئا، فيمكنك أن تقولي له: “ليس قبل أن تطلب هذا من كل امرأة في المكان، فلا أريدهن أن يشعرن بالغيرة مني”، وبهذه الطريقة سيفهم أنه رفض مهذب منك.

– غيّري الموضوع:

أحيانا يتصرف الشخص الذي تعرفت عليه حديثا، بشكل جريء، فيبدأ في التلميح بحبه لكِ، لكنك لم تقرري بعد ماذا تفعلين تجاهه، لذلك من الممكن أن تستخدمي التكنيك الثاني، وهو تغيير الموضوع، فمثلا يقول لك: “أشعر أن هناك شيئا تغير داخلي منذ أن عرفتك”، فردي كمن تذكر شيئا ما وقولي: “ألم أحك لك عما حدث صباحا”، وقصي عليه موقفا يبدو كأنه لا يمكن أن تفوتيه دون أن يعرفه.

– الاعتراض بلباقة:

آخر تكنيك يمكنك اعتماده في حالة فشل الطرق السابقة، هو إظهار الاعتراض لكن بهدوء، ودون رفض، ويجب ألا تتركي انطباعا سيئا لديه طالما لم يتخط الحدود التي تضعينها للتعامل مع الرجال.