  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمن المصري يصفي 16 مسلحا في العريش شمالي سيناء

الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن المصري يصفي 16 مسلحا في العريش شمالي سيناء



القاهرة / وكالات /

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 16 "مسلحًا" في تبادل إطلاق نار في موقعين بمدينة العريش شمال شرقي البلاد.

وقالت الداخلية في بيان، إن "قطاع الأمن الوطني (الذراع الاستخباراتي للوزارة) رصد بؤرتين إرهابيتين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية (لم يحددها)".

وأوضح البيان أن "مواجهة الموقع الأول أسفر عن مصرع 10 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، ومقتل 6 آخرين في موقع ثان بالعريش أثناء تبادل إطلاق النار أيضا".

وتعد المواجهات الأمنية، هي رابع حادث بارز تشهده البلاد خلال الأسبوع الماضي، إذ تأتي عقب يوم من مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، قرب الجامع الأزهر، وسط القاهرة.

كما وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم

دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

صور.. 7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

الأخبار الرئيسية

عريقات

عريقات: سنقطع عن انفسنا وندفع مخصصات الاسرى و سنتخذ قرارات حاسمة

وزارة الصحّة الإسرائيليّة تُقّر بإجراء 6 آلاف تجربة سنويًا على الأسرى الفلسطينيين لفيروساتٍ خطيرةٍ

استقالة قائد وحدة "النخبة المميزة" بجيش الإحتلال بعد فشل عملية خانيونس

500548M

الاحتلال يزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة بالمسجد الاقصى

الرجوب: نعمل على إعلان حكومة مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس..