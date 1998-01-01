مركز د. عبد الشافي ينظم لقاءا حول " التمكين السياسي والانتخابات"

عقد مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاءا حواريا في مقره بمدينة غزة باستضافة أ ياسين أبو عودة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبحضور مجموعة من الشباب .

افتتح اللقاء أ ياسين بالحديث حول ماهية الانتخابات ومراحل الانتخابات ولما لها من دور كبير في المجتمع من أجل حدوث التغيير وايجاد بيئة مناسبة لخلق مجتمع واعِ متطور يتبنى القيم الانسانية العالمية وبالمقدمة منها قيمة الديمقراطية .

وتناول ابو عودة اهمية تبنى الكوتة النسائية كمرحلة انتقالية مشيراً إلى ضعف في تمثيل النساء بالمجلس التشريعي والمؤسسات الرسمية الاخرى بالرغم من ان عدد النساء يساوي عدد الرجال في المجتمع الفلسطيني مما يساهم ذلك بإحداث التنمية والتغيير في المجتمع

وتحدث عن دور الشباب في المشاركة السياسية وصنع القرار وأن الشباب هم من يملكون القدرة على التغيير في المجتمع الفلسطيني والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال العمل على التأثير بصناع القرار مشيراً إلى أهمية تبنى آليات الضغط والمناصرة بالطرق السلمية والديمقراطية لضمان الحقوق

وتساءلت أ نسرين أبو حليب عن صعوبة هذا الأمر وصعوبة التغيير في ظل الوضع الراهن لما يمر فيه المجتمع الفلسطيني من انقسام وحصار ؟

وتساءل أ إيهاب إشتيوي حول طرق الحل للخروج من الأزمة ؟ وعن دور الشباب للعمل بآلية سليمة لإنهاء الانقسام ؟

واقترح أ إسلام المسحال ضرورة عقد برامج تدريب بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة من أجل تمكين الشباب وزيادة قدراتهم المعرفية .

واختتم اللقاء بالتوصية بأهمية عقد المزيد من ورش العمل باتجاه التوعية والبناء لقطاع الشباب بهدف صقل قدراته المعرفية والثقافية

إنتهى .