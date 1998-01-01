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الاتحاد الاوروبي يرفض قرار الاقتطاع من اموال الضرائب

الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يرفض قرار الاقتطاع من اموال الضرائب



رام الله / سما /

 أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، رفض الاتحاد للقرار الاسرائيلي باقتطاع الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفسطينية، مؤكدا مواصلة الاتحاد الضغط على الجانب الاسرائيلي لعدم تطبيقه، احتراما للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأضاف عثمان في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن الاتحاد أكد على ضرورة احترام اسرائيل الاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذها أية خطوات أحادية فيما يتعلق بالاموال الفلسطينية، باعتبارها من حق الشعب الفلسطيني، ويجب تحويلها بشكل كامل.
وأكد عثمان متابعة الاتحاد هذا الموضوع طيلة الفترة الماضية عبر التواصل الدائم من الدول الاعضاء مع الجانب الاسرائيلي للضغط عليه لعدم تطبيق هذا القرار، مؤكدا دعم الاتحاد للقيادة الفلسطينية، واستمرار التزامه بما يقدمه لميزانية السلطة الوطنية.
وأشار عثمان إلى تدخل الاتحاد في قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وزيادة دعمه للوكالة بأكثر من 70% عندما أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها "للأونروا".

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