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أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!



وكالات / سما /

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام.
 
وكانت شيرين قد قالت، أثنا حلولها ضيفة على الاعلامية وفاء الكيلاني في برنامج تخاريف المذاع على قناة mbc، إنها تتمنى أن ترتدي طاقية الإخفاء لدخول خزنة أحلام لرؤية مجوهراتها والقطع الماسية التي تملكها بحسب مجلة (نورت).

وكتبت أحلام ممازحة شيرين: ”لابد أن يستمر مفعول الطاقية لمدة شهر بأقل تقدير، حتى تتمكني من رؤيتهم جميعهم”.

ويبدو أن أحلام أرادت بهذا الرد إيصال رسالة لزميلاتها الفنانات وللجمهور أنها تملك الكثير من المجوهرات .

#أحلام #شيرين

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