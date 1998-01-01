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نجل الهضبة وصورة ذات معنى

الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل الهضبة وصورة ذات معنى



وكالات / سما /

نشر نجل نجم الغناء المصري، عمرو دياب، صورة في حسابه على موقع إنستغرام بدت وكأنها رسالة مبطنة.

وشارك الصورة يوم الأحد حساب يحمل اسم عبدالله دياب، يفترض أنه يعود إلى ابن "الهضبة" عمرو دياب، حيث ضمت الصورة عبدالله وكنزي وجانا إلى جانب والديهم عمرو دياب وزينة عاشور.

وتلك ليست المرة الأولى التي ينشر فيها عبدالله صورا تحمل هذا المضمون، فقد نشر في مارس من العام الماضي أيضا صورا تضم الأسرة كاملة، بينما سُربت أخبار آنذاك عن استعداد عمرو دياب للعودة لزوجته، إلى جانب أنباء عن استمرار علاقته بدينا الشربيني.

أما الآن، وبعد أن أعلن عمرو دياب رسميا ارتباطه بدينا الشربيني، تأتي هذه الصورة وقد حملت تعليقات عديدة من مستخدمين يتمنون لم شمل عائلة دياب، وآخرين يتهمون دينا الشربيني بخطف "الهضبة" من عائلته.

من جانبه، لم يرد عبدالله دياب على أي من التعليقات، وبقيت الصورة تتحدث عن نفسها.

#عمر دياب
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