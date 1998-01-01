مصرع فلسطيني من غزة بحادث سير في السعودية

غزة / سما /

لقي صباح الثلاثاء المواطن عدنان عبدالفتاح الحانوتي (٥٨ عاما) من سكان مخيم البريج، مصرعه إثر حادث سير في مدينة جدة بالسعودية.



يذكر أن الحانوتي يعمل مهندسا معماريا في شركة مقاولات بجدة بالسعودية منذ أكثر من 37 عاما، وهو أب لـ 8 ابناء، وكان لديه النية بعد عدة شهور العودة إلى وطنه والاستقرار فيه وطلب من شقيقته أن تبحث له عن شقة لكي يشتريها.



وتلقت عائلة الفقيد في مخيم البريج نبأ وفاة ابنها بحزن وألم كونها لم تتمكن من وداعه حيث أنه سيتم دفنه في السعودية وتعذر نقل جثمانه، وفتحت العائلة بيت عزاء له في المخيم.