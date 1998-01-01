  1. الرئيسية
  2. الصحة

تحذيرات من مواد مسرطنة في أدوية ضغط الدم

الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من مواد مسرطنة في أدوية ضغط الدم



وكالات / سما /

صدرت تحذيرات لآلاف مرضى القلب، تدعوهم إلى فحص أدويتهم بسبب مخاوف من احتوائها على مواد كيميائية تسبب السرطان.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بريطانيا، إن هناك مخاوف من وجود عقار يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية تسبب السرطان، وطالبت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد باسترجاع جميع أدوية "irbesartan"، وهو الطلب الثالث من نوعه منذ بداية العام.

وأشارت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إلى أنه لا يجب التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، نظرا لأن ذلك قد يعرض الحياة للخطر.

وشددت الوكالة على أنه لا وجود لأي دليل حتى الآن على أن الدواء سبب أذى فعليا للمرضى.

وقال الدكتور سام أتكينسون، مدير قسم التحقيق والإنفاذ والمعايير في وزارة حقوق الإنسان: "سلامة المرضى هي أهم أولوياتنا، وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية الصحة العامة".

وأضاف قائلا: "يشير تذكير اليوم إلى ضرورة استرجاع أدوية Irbesartan، ونحن مستمرون في التحقيق في التلوث المحتمل للأدوية المحتوية على مضادات مستقبلات الأنجيوتينسين أو كما تعرف بالسارتان، وهي فئة من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وفشل القلب".

وتتبع هذه التحذيرات تقارير سابقة، أدت إلى استدعاء أدوية القلب "Dexcel" و"Actavis" في يوليو الماضي، و"Mylan" و"Teva" في نوفمبر، والتي تحتوي على المادة الكيميائية نفسها.

وتمت استعادة هذه الأدوية في جميع أنحاء أوروبا، عقب إجراء تحقيق عاجل على الأدوية التي تحتوي على السارتان و الفالسارتان، التي تم إنتاجها في الصين.

ويخشى الخبراء من أن هذه الأدوية التي تم استدعاؤها قد تحتوي على "N-nitrosodimethylamine" و"N-nitrosodiethylamine"، التي يمكن أن تكون مسرطنة، وموجودة في الأدوية نتيجة لتغييرات في عمليات التصنيع.

وتعمل وكالة الأدوية الأوروبية وغيرها من منظمات الاتحاد الأوروبي معا للتحقيق في مدى انتشار هذه المشكلة، وتأثيرها المحتمل على المرضى.

#أدوية #ضغط الدم

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

صور.. 7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

المالية: لم نتفاجئ من القرار الاسرائيلي وجاهزون للتعامل مع قرار اقتطاع المقاصة

الأخبار الرئيسية

عريقات

عريقات: سنقطع عن انفسنا وندفع مخصصات الاسرى و سنتخذ قرارات حاسمة

استقالة قائد وحدة "النخبة المميزة" بجيش الإحتلال بعد فشل عملية خانيونس

500548M

الاحتلال يزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة بالمسجد الاقصى

الرجوب: نعمل على إعلان حكومة مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس..

الوقود القطري

العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم