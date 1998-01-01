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للرجال فقط.. تأثير الهاتف المحمول على القدرة الجنسية

الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للرجال فقط.. تأثير الهاتف المحمول على القدرة الجنسية



وكالات / سما /

يراجع الرجال الطبيب عندما تصبح مشكلات الرجولة وضعف القدرة الجنسية عائقا حقيقيا أمام الحياة بشكل طبيعي، وقد يتطلب الأمر علاجا جديا ومتابعة مستمرة.

ترى ما تأثير وضع الهاتف الذكي المحمول بالقرب من منطقة الفخذ والأعضاء الجنسية للرجل على قدرته الجنسية؟

يعتقد الأطباء أن أحد العوامل المسببة لبعض مشاكل ضعف القدرة الجنسية لدى الرجال يتمثل في الهواتف الذكية الموضوعة باستمرار في جيب البنطلون. صحيح أن مواصفات تلك الهواتف تأخذ في الاعتبار معايير الأمن الصحي كافة، إلا أن الأطباء مع ذلك ينصحون بعدم وضع الهاتف الذكي في جيب البنطلون.

ويفيد موقع NCBI بأن نتائج دراسة علمية، أجراها مركز كرمل الطبي في إسرائيل، أظهرت انخفاض كمية الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجال مطلع القرن الواحد والعشرين.

وبالإجابة عن استطلاعات للرأي شملت عينة من 110 رجال، شملت أسئلة عن حياتهم الجنسية، بالإضافة إلى تحليل عينات من سائلهم المنوي، تبيّن أن كمية الحيوانات المنوية في السائل المنوي لدى الرجال الذين يحملون الهاتف الذكي في جيب البنطلون كانت أقل من المعتاد، وكانوا يعانون من ضعف في القدرة الجنسية.

لذلك، يعتقد الأطباء أن الموجات الكهرومغناطيسية قد ترفع من احتمالات العقم ومشكلات القدرة الجنسية لدى الرجال، لكنهم ليسوا متأكدين من ذلك تماما.

#الرجال #القدرة الجنسية

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