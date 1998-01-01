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آيسر تطرح حاسبها المحمول “سويفت 5”

الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيسر تطرح حاسبها المحمول “سويفت 5”



وكالات / سما /

طرحت شركة آيسر حاسبها المحمول سويفت 5 في السوق السعودي بعد إطلاقه عالميًا الفترة الماضية، ويأتي الجهاز مع تصميم مميز حصل على جائزة “ريد دوت” لتصميم المنتجات ويوفر سهولة استخدام بفضل تمتعه بشاشة بقياس 14 بوصة ووزن يصل 0.97 كجم.

ويتمتع سويفت 5 بشاشة من نوع LCD بتقنية IPS التي تقدم تجربة مرئية عالية، كما يتميز بهيكل سلس مصنوع من سبائك الماغنيسيوم والليثيوم لإعطائه صلابة وخفة وزن في نفس الوقت. كما يأتي الجهاز مع معالج إنتل Core i7-8550U، بجانب احتوائه على ذاكرة SSD أو وسيط التخزين ذي الحالة الثابتة وبسعة 512 جيجا بايت، كما يحتوي على ذاكرة رام بسعة 16 جيجا بايت، وتقنية اتصال لاسلكي الجيل الخامس 802.11ac.

وتحدث هاني محمد، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية ومصر ودول الشرق الأوسط، بقوله: ” في كل مرة أحمل جهاز آيسر “سويفت 5″ لا أصدق أنه بهذه الخفة والمتانة. إنه رفيقي المثالي في كل رحلاتي واجتماعاتي. أدعو كل رجل أعمال لاقتناء الحاسوب المحمول سويفت 5”.

الجدير بالذكر أن الجهاز يحتوي على منفذ USB 3.1 من نوع C الجيل الأول بقدرة على نقل حتى 5 جيجا بايت في الثانية، كما يجلب منفذي USB 3.0 عاديين أحدهما مزود بخاصية الشحن أثناء انقطاع الكهرباء.

وبجانب المزايا السابقة، فإن سويفت 5 يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت، كما يقدم تجربة حماية مرتفعة مع ميزة Windows Hello لقراءة بصمة الأصبع.

يمكن للمهتمين شراء الجهاز في السوق السعودي عبر بوابة متاجر جرير وإكسايت مقابل 5,999 ريال.

#آيسر #حاسوب

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