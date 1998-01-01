كانون تطلق كاميرتها عديمة المرآة

وكالات / سما /

أعلنت شركة كانون اليابانية وإحدى رواد صناعة الكاميرات عالميًا، عن كاميرتها EOS RP والتي تأتي مع تقنية انعدام المرآة والاعتماد على التقنيات الرقمية بجانب قدرتها على التصوير بالإطار الكامل، لتمثل هذه الكاميرا النسخة خفيفة أقل إمكانيات من EOS R التي أطلقتها العام الماضي.

وتتمتع الكاميرا بمستشعر صوري بدقة 26.2 ميجا بكسل وهذه الدقة أقل من سابقتها التي جاءت مع 30.3 ميجا بكسل لكن ذلك لا يحكم على قدرات الكاميرا بشكل كامل بكل تأكيد، خاصة وأن الكاميرا الجديدة تأتي بسعر أقل بنحو 1,000$.

وبالطبع، تستطيع كاميرا EOS RP تسجيل فيديو بدقة فائقة ووضوح 4K مع 30 أو 60 إطار في الثانية بتقنية 8-بت، كما تتمتع بوضوح ضوئي في التصوير يصل 2.36 مليون نقطة الكترونية، وتضيف الكاميرا خاصية التركيز التلقائي المزدوج مع تقنية التعرف على العين لكن ليس عند تسجيل الفيديو بدقة 4K. وتضم أيضًا شاشة صغيرة متحركة بقياس 0.39 بوصة من نوع LCD.

تمثل هذه الكاميرا خصائص تصوير مفيدة لهواة ومحبي التصوير وتعادل كاميرا 6D في إمكانياتها، لكنها بكل تأكيد أقل احترافية من سابقتها خاصة وأن EOS R مناسبة أكثر لصناع الأفلام من النسخة الجديدة.

وبالحديث عن السعر، فإن الكاميرا تأتي متجردة بسعر 1,299$، ويرتفع السعر ليصل 1,699$ عند إضافة عدسة خارجية مع إضاءة 24-105مم بفتحة غالق f/3.5، فيما تصل لسعر 2,199$ عند إضافة عدسة 24-105مم بفتحة غالق f/4.