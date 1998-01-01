الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً من محافظات الضفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل ستة مواطنين من محافظة جنين، وهم: محمد سمير الرخ، وجهاد نجم، ويزن سليط، ومحمد يوسف الغول، وعقبة نافع يحيى، وأحمد جودت جرار.

واعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم بينهم فتية، وهم: موسى محمد العمور، ومعاذ إبراهيم العمور، ووليد عبد الفتاح صلاح (16 عاماً)، ومحمد شلبي الشاعر (17 عاماً)، فيما اعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: زايد متعب وابنه ثائر، وبلال محمد كوازبة، إضافة إلى اعتقال إبراهيم جلعود من محافظة قلقيلية، وكل من: إسلام عايد فليح ويزن مظلوم من محافظة رام الله والبيرة.