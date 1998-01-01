شباب جباليا وسنجل يودّعان البطولة العربية لكرة الطائرة

رام الله / سما /

ودّع فريقا شباب جباليا وسنجل الفلسطينيين البطولة العربية الـ37 لكرة الطائرة بتونس, من الدور الأول, عقب خسارتهما أمام المجمع البتروالي الجزائري وخيبل اليمني تواليا.

وسقط شباب جباليا أمام المجمع البتروالي (0-3), بواقع: (18-25), و(12-25), و(10-25), ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بعدما تلقى خسارته الثالثة, وتبقى له مباراة واحدة أمام السويحلي الليبي الثلاثاء.

أما سنجل, فخسر أمام خيبل (0-3) أيضا, بواقع, (12-25), و(17-25), و(20-25), ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى هو الآخر بعدما تلقى خسارته الثانية.