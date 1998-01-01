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اليونايتد يصطدم بوولفرهامبتون في ربع نهائي كأس إنجلترا

الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يصطدم بوولفرهامبتون في ربع نهائي كأس إنجلترا



وكالات / سما /

قضت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل قليل بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق نادي مانشستر يونايتد ونظيره وولفرهامبتون، في حين يلعب مانشستر سيتي ضد سوانزي سيتي.

 

وكان الشياطين الحمر قد نجحوا في تحقيق الانتصار على حساب تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب ستامفورد بريدج الليلة، لينضم أحمر مانشستر إلى ركب المتأهلين إلى ربع نهائي الكأس العريقة.

ويصطدم واتفورد بنظيره كريستال بالاس، في حين يواجه ميلوول فريق برايتون في المباراتين الآخرتين لحساب المرحلة ذاتها.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس إنجلترا خلال عطلة 16 مارس، على أن تتقابل الفرق الفائزة في ويمبلي يوم 6 أبريل القادم.

ويعد فريقا سوانزي سيتي وميلوول هما الفريقان الوحيدان المستمران في المسابقة ولا يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل حظوظهما أقل مقارنة بخصميهما في ربع النهائي.

وسيلعب قطبي مدينة مانشستر خارج الأرض أمام سوانزي سيتي ووولفرهامبتون، في قرعة سهلة نسبياً لفريق المدرب بيب جوارديولا، في حين سيكون اختباراً صعباً لكتيبة سولشاير أمام نونو سانتو ولاعبيه.

#مانشستر يونايتد #كأس إنجلترا

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