ليون يأمل في الحد من نفوذ ليونيل ميسي

وكالات / سما /

سيحرص أولمبيك ليون الفرنسي على “تقليص” تأثير ليونيل ميسيعندما يستضيف برشلونة الإسباني غداً الثلاثاء في مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد هذه المباراة غياب اللاعب نبيل فقير بسبب الإيقاف ، مما سيحد من قوة ليون في الهجوم ، وبالتالي سيعتمد المدرب برونو جينيسيو على المدافع فيرلاند ميندي لاحتواء خطورة ميسي وعثمان ديمبيلي.

وقال المدرب برونو جينيسيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “نبيل فقير هو قائدنا في خط المقدمة ، ولهذا السبب سيكون علينا بذل المزيد من الجهد في هذه المباراة لتعويض غيابه ، سيكون علينا تقليل نفوذ ميسي”.

على الرغم من أن ميسي أحرز أكثر من 100 مرة في دوري الأبطال ، إلا أن حسام عوار بقدرات زميله ميندي لإيقاف نجم برشلونة وقال: “أعتقد أن فيرلاند ميندي مستعد لمواجهة ميسي ، نحن واثقون من فريقنا”.

وعلى الرغم من أن ليون يبدو الحلقة الأضعف في ثمن النهائي ، إلا أنه أظهر قدرته في المناسبات الكبيرة ، حيث ألحق الهزيمة الوحيدة ببطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان قبل أسبوعين ، كما تغلب على بطل إنجلترا مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.