  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليون يأمل في الحد من نفوذ ليونيل ميسي

الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليون يأمل في الحد من نفوذ ليونيل ميسي



وكالات / سما /

سيحرص أولمبيك ليون الفرنسي على “تقليص” تأثير ليونيل ميسيعندما يستضيف برشلونة الإسباني غداً الثلاثاء في مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد هذه المباراة غياب اللاعب نبيل فقير بسبب الإيقاف ، مما سيحد من قوة ليون في الهجوم ، وبالتالي سيعتمد المدرب برونو جينيسيو على المدافع فيرلاند ميندي لاحتواء خطورة ميسي وعثمان ديمبيلي.

وقال المدرب برونو جينيسيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “نبيل فقير هو قائدنا في خط المقدمة ، ولهذا السبب سيكون علينا بذل المزيد من الجهد في هذه المباراة لتعويض غيابه ، سيكون علينا تقليل نفوذ ميسي”.

على الرغم من أن ميسي أحرز أكثر من 100 مرة في دوري الأبطال ، إلا أن حسام عوار بقدرات زميله ميندي لإيقاف نجم برشلونة وقال: “أعتقد أن فيرلاند ميندي مستعد لمواجهة ميسي ، نحن واثقون من فريقنا”.

وعلى الرغم من أن ليون يبدو الحلقة الأضعف في ثمن النهائي ، إلا أنه أظهر قدرته في المناسبات الكبيرة ، حيث ألحق الهزيمة الوحيدة ببطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان قبل أسبوعين ، كما تغلب على بطل إنجلترا مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.

#ليونيل ميسي #ليون

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

صور.. 7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

المالية: لم نتفاجئ من القرار الاسرائيلي وجاهزون للتعامل مع قرار اقتطاع المقاصة

الأخبار الرئيسية

عريقات

عريقات: سنقطع عن انفسنا وندفع مخصصات الاسرى و سنتخذ قرارات حاسمة

استقالة قائد وحدة "النخبة المميزة" بجيش الإحتلال بعد فشل عملية خانيونس

500548M

الاحتلال يزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة بالمسجد الاقصى

الرجوب: نعمل على إعلان حكومة مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس..

الوقود القطري

العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم