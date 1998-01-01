فيجو واثق من فوز ريال مدريد بالثلاثية

وكالات / سما /

رد المهاجم البرتغالي السابق لويس فيجو على الانتقادات التي تعرض لها ريال مدريد منذ يوم الأحد ، بعد خسارته الغير متوقعة ضد فريق جيرونا في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وازدادت الصعوبات أمام ريال مدريد بالحصول على لقب الدوري الإسباني بعد خسارته بهدفين مقابل هدف أمام جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو ، حيث تراجع إلى المركز الثالث بعد ارتفاع الفارق مع برشلونة إلى تسع نقاط.

وأكد لويس فيجو على ضرورة عدم استبعاد فريقه السابق من المنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها حالياً ، في حين دعا الصحافة المدريدية للتهدئة وعدم تحميل ريال مدريد مزيداً من الضغوط للتركيز على اللقاءات القادمة.

وقال النجم البرتغالي على هامش مشاركته في حفل لوريوس للجوائز في موناكو : “هذا الموسم كان صعباً بعض الشيء ، خاصة أن لاعبو ريال مدريد شاركوا في كأس العالم ومونديال الأندية ، هناك انهاك وتعب شديد يعاني منه الجميع”.

وحول مستوى ريال مدريد في الوقت الراهن واضاف : “لقد تحسن الفريق من الناحية البدنية وهذا ما تؤكده النتائج في جميع البطولات ، هناك بعض الأخطاء وهذا شيء طبيعي نتيجة الضغط والإنهاك البدني ، هؤلاء اللاعبين ليسوا آلات”.

ورداً على سؤال حول الخسارة أمام فريق جيرونا وأجاب : “ريال مدريد لا يزال ينافس في البطولات الرئيسية الثلاث رغم الخسارة أمام جيرونا ، الأمل قائم في المنافسة على لقب الدوري الإسباني رغم الابتعاد بفارق تسع نقاط عن برشلونة”.