كابيلو يستفز بايرن ميونخ بتصريح مثير للجدل

وكالات / سما /

أعرب المدرب الإيطالي فابيو كابيلو عن اعتقاده بأن بايرن ميونخ الألماني لم يعد واحد من أقطاب كرة القدم الأوروبية في الوقت الراهن كما كان من السابق حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات كابيلو قبل يوم واحد فقط على اللقاء المزمع بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتمكن الفريق البافاري من استعادة مستواه بعد النتائج الكارثية في بداية الموسم ، حيث انتزع المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني وتضييق الخناق على بوروسيا دورتموند المتصدر.

وقال كابيلو على هامش مشاركته في حفل لوريوس للجوائز في موناكو : “لقد شاهدت الكثير من مباريات بايرن ميونخ هذا الموسم ، لقد فقد وتيرته وأصبح يلعب ببطء ، لقد فقدوا امكانياتهم”.

وسئل المدرب الإيطالي عن الأشياء التي تنقص بايرن ميونخ وأجاب : “يجب عليك أن تلعب بقتالية ، بايرن ميونخ يفتقد للشخصية والقوة اللازمة للفوز على المنافس ، بايرن الحالي مختلف تماماً”.