أسرى فلسطين: المختطف ضرار أبوسيسى ينهى 8 أعوام في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان المهندس المختطف لدى الاحتلال " ضرار موسى يوسف أبو سيسي" 49 عام من قطاع غزة, أنهى اليوم 8 أعوام في سجون الاحتلال، ودخل عامه التاسع بعد ان تم اختطافه من اوكرانيا خلال عملية امنيه للموساد .

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان وحدة من الموساد الإسرائيلي قامت في 19/2/2011 بمهاجمه المهندس "أبوسيسى" في إحدى محطات السكة الحديدية في اكرانيا، وسيطروا عليه بعد تخديره، ونقله الى كيان الاحتلال، حيث استفاق في مركز تحقيق عسقلان، لتوجه له تهمه تطوير صواريخ المقاومة ، ولم يعلن الاحتلال عن اعتقاله سوى بعد اسبوعين من اختطافه.

وأضاف "الأشقر" بأن "أبوسيسى" والذى كان يشغل رئيس قسم التشغيل في محطة توليد الكهرباء بغزة تعرض لتحقيق عنيف وقاسى لأكثر من 3 شهور بعد اختطافه ، بحجه ان شارك بفاعليه في تطوير وتحسين اداء صواريخ القسام، وقد حكمت عليه محكمة بئر السبع المركزية بعد 4 سنوات من اعتقاله، بالسجن الفعلي لمدة 21 عام ، وقام الاحتلال بعزله ما يزيد عن 3 سنوات كاملة، حتى انها ابقت على عزله بعد الاتفاق خلال اضراب الكرامة على انهاء عزل جميع الاسرى .

وأشار "الأشقر" الى أن "ابوسيسى" نتيجة التحقيق القاسي وظروف العزل والاهمال لطبى الذى تعرض له اصيب بالعديد من الامراض التي اثرت على صحته بشكل كبير، حيث نقل إلى مستشفى الرملة وكذلك "سوروكا" اكثر من مرة و يعانى من وجود جرثومة في المعدة، تسببت له بألم شديد في المعدة ويصاحبها عدم القدرة على التوازن، وفقر بالدم، كذلك يعانى من مشاكل في القلب ومرض الضغط و الغضروف وضيق تنفس اضافة الى الآلام المستمرة في الرأس ( الشقيقة ) .

وكان الأسير "أبوسيسى" قد خاض اضراب عن الطعام في عام 2013 بعد ان تنصل الاحتلال من وعوده بإنهاء عزله بعد فترة من انهاء عزل بقية الاسرى المعزولين بعد اضراب نيسان من العام 2012، حتى تم نقله الى أقسام الأسرى .