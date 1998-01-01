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الاحتلال يفتش منازل في يطا ويخطر مواطن بإخلاء أرضه

الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منازل في مسافر يطا جنوب الخليل، وأخطرت مواطن بإخلاء أرضه المزروعة بالزيتون.

وذكر منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور ، ان قوات الاحتلال داهمت فجرا منطقة خله الضبع بمسافر يطا، وفتشت عددا من المنازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائله الدبابسة، بعد اخراجهم من منازلهم، واحتجازهم لعده ساعات برفقة أطفالهم بالعراء في ظل البرد القارس.

كما أخطرت قوات الاحتلال المواطن محمد علي جابر الدبابسة بإخلاء أرضه المزروعة بالزيتون، ونصبت حاجزا عسكريا بين خله الضبع والمفقرة، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الخليل

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