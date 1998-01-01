  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 22 مواطنا من محافظات الضفة، وزعمت العثور على أسلحة في قرية سالم شرق نابلس.

وفي مخيم جنين، اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان خلال مداهمات في المخيم فيما انتشر اخرون في بلدات بالقضاء.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا المنازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها وانتشروا على مداخل قباطية وبرقين وواد برقين حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الثلاثاء:

١. إسلام عايد فليح- سلواد شرق رام الله

٢. يزن مظلوم- الجانية غرب رام الله

٣. موسى محمدالعمور- تقوع شرق بيت لحم

٤. معاذ العمور- تقوع

٥. محمد شبلي الشاعر- تقوع

٦. جهاد الفهد- مخيم جنين

٧. حمودة سمير الرخ- مخيم جنين

٨. يزن سليط- مخيم جنين

٩. محمد الغول- مخيم جنين

#الاحتلال #الضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة

دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

صور.. 7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

المالية: لم نتفاجئ من القرار الاسرائيلي وجاهزون للتعامل مع قرار اقتطاع المقاصة

الأخبار الرئيسية

استقالة قائد وحدة "النخبة المميزة" بجيش الإحتلال بعد فشل عملية خانيونس

500548M

استنفار بالقدس الاحتلال يزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة

الرجوب: نعمل على إعلان حكومة مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس..

قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

الوقود القطري

العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم