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الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة سعير بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أثناء مروره عبر حاجز "الكونتينر" العسكري، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال محمود كوازبة من بلدة سعير شمال الخليل، أثناء مروره عبر حاجز "الكونتينر".

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة دير سامت وفتشت في البلدة منزل الأسير إسماعيل حسين الحروب، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، واوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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