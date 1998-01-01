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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتزعم العثور على اسلحة

الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتزعم العثور على اسلحة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 22 مواطنا من محافظات الضفة، وزعمت العثور على أسلحة في قرية سالم شرق نابلس.
وفي مخيم جنين، اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان خلال مداهمات في المخيم فيما انتشر اخرون في بلدات بالقضاء.
وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا المنازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها وانتشروا على مداخل قباطية وبرقين وواد برقين حتى وقت مبكر من صباح اليوم.
وعرف من معتقلي الضفة فجر الثلاثاء:
١. إسلام عايد فليح- سلواد شرق رام الله
٢. يزن مظلوم- الجانية غرب رام الله
٣. موسى محمدالعمور- تقوع شرق بيت لحم
٤. معاذ العمور- تقوع
٥. محمد شبلي الشاعر- تقوع
٦. جهاد الفهد- مخيم جنين
٧. حمودة سمير الرخ- مخيم جنين
٨. يزن سليط- مخيم جنين
٩. محمد الغول- مخيم جنين

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