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قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة

الإثنين 18 فبراير 2019 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى في تفجير ارهابي قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة



القاهرة/وكالات/

أفادت مصادر امنية مصرية مساء الاثنين، بأن انتحاريا فجر نفسه إثر ملاحقة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر داخل منطقة الغورية وجامع الأزهر وسط القاهرة.

وذكرت المصادر أن شرطيين استشهدا فيما قتل الإرهابي وأصيب 6 آخرون في التفجير، مشيرة إلى أن الانتحاري لقي مصرعه.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا في محيط التفجير فيما يقوم خبراء المتفجرات بتمشيط المكان.

 

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