العمادي: قطر لن تمول وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد ابريل القادم

القدس المحتلة / سما /

قال السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الاثنين، إن قطر لا تنوي الاستمرار في تمويل وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت قناة (مكان) العبرية، نقلا عن العمادي قوله، إن قطر ستتوقف عن تمويل الكهرباء لقطاع غزة بعد الشهر أبريل.

وكانت قطر قد دابت خلال السنوات القليلة الماضية على تقديم الدعم المالي لمواجهة مشكلة الكهرباء في غزة، بتمويل قيمة الوقود الداخل لمحطة توليد الطاقة، حيث قدمت دعماً مالياً بلغ 102 مليون دولار، كما تبرعت بشحنة وقود لتوليد الطاقة الكهربائية سعتها 25 ألف طن، قيمتها الإجمالية قرابة 20 مليون دولار.

ومنذ 2013 حتى مطلع العام الجاري تبرعت بنحو 82 مليون دولار أميركي لتمويل شراء الوقود لمحطة توليد الطاقة.وأظهرت بيانات رسمية فلسطينية وقطرية أهلية وإغاثية، أن إجمالي الدعم المالي الذي قدمته قطر للاقتصاد الفلسطيني، أكثر من مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

كما بلغ الدعم القطري لفلسطين من 2015 حتى عام 2017، 1.37 مليار دولار، موزعة بواقع 1.064 مليار دولار من الحكومة القطرية، و369 مليون دولار من مؤسسات خيرية وأهلية.