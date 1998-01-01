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الرئاسة تحمل الاحتلال تبعات تدهور الاوضاع بالقدس وما يترتب عليه من ردود فعل

الإثنين 18 فبراير 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تحمل الاحتلال تبعات تدهور الاوضاع بالقدس وما يترتب عليه من ردود فعل



رام الله / سما /

 أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء  اليوم الاثنين، بشدة الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، محذرة من المخططات الإسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه.

وحملت الرئاسة في بيانها، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور الكامل والتوتر القائم، وحذرتها من الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، وتأجيج مشاعر شعبنا وما قد يترتب على ذلك من ردود فعل.

وأكدت أنها تتابع الأحداث الجارية في داخل الحرم القدسي الشريف وتجري العديد من الاتصالات للضغط على دولة الاحتلال ولجم عدوانها المستمر بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه والمطالبة بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967.

#الرئاسة الفلسطينية #محمود عباس #القدس #الاحتلال #قوات الاحتلال #الاقصى

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