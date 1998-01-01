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اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة

الإثنين 18 فبراير 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق غزة



غزة / سما/

أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال لفعاليات وحدة الإرباك الليلي بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 5 مواطنين اصيبوا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال شرق غزة خلال فعاليات الارباك الليلي بمخيم ملكة. 

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الشبان المشاركين في فعاليات الارباك الليلي.

وبدأ عشرات الشبان فعاليات الارباك الليلي مساء اليوم في منطقة ملكة شرق قطاع غزة وسمع دوي عدة انفجارات شرق غزة ناجمة عن فعاليات لوحدات الارباك الليلي.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين والمشاركين بالإرباك الليلي قرب مخيم العودة شرقي مدينة غزة.

وكانت فعاليات "الإرباك" قد توقفت في نوفمبر الماضي بعد تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يقوم الاحتلال بموجبها بتخفيف حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 سنةً، من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها.

يتبع..

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