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"التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل اقتطاع رواتب شهداء وأسرى وجرحى فلسطين

الإثنين 18 فبراير 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل اقتطاع رواتب شهداء وأسرى وجرحى فلسطين



جدة /سما/

 أدانت منظمة التعاون الإسلامي بجدة ، مساء اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

واعتبرت المنظمة  في بيانها، أن هذا الإجراء يعد قرصنة وعقاباً جماعياً لأبناء الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات اسرائيل، سلطة الاحتلال، بموجب الاتفاقيات الموقعة.

و دعت منظمة التعاون الإسلامي، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي الى التحرك من أجل حمل اسرائيل على وقف إجراءاتها التعسفية التي تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

#التعاون الاسلامي #اسرائيل #فلسطين

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