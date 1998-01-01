  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية الأردنية تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك

الإثنين 18 فبراير 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك



عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الاثنين،  إقدام شرطة الاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وقيامها بالاعتداء على عدد من المصلين.

وطالب سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم إعاقة دخول المصلين وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين.

وأكد ان هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأوضح القضاة،  أن الوزارة تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف، لافتا إلى أن الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.

#الخارجية الاردنية #المسجد الاقصى #القدس

الأكثر قراءة اليوم

مسئولون أمنيون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

مسؤول ليبي يكشف كيف قتل القذافي واخر لحظاته و المكالمة التي كشفته

تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

ديختر : الرئيس عباس قرر تحويل حماس الى مشكلة اسرائيلية

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها

صينيون يذبحون كلبا بوحشية في مصر بغرض أكل لحمه (فيديو)

الأخبار الرئيسية

العمرة

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

حماس

حماس: فتح حسمت أمرها تمامًا مع الاحتلال والتنسيق الامني والحرب على المقاومة

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

عريقات

عريقات : سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الاسرى والشهداء

كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة