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كشف بأسماء الشركات المسجلة

الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة

الإثنين 18 فبراير 2019 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج و الإعلان عن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة



رام الله / سما /

كشفت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، مساء اليوم الاثنين، عن تسعيرة العمرة لهذا العام 1440هـ / 2019 م لسكان المحافظات الجنوبية  قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيانها ، إن تسعيرة العمرة لأهالي قطاع غزة لهذا العام تبلغ 790 دينار أردني.، موضحة أن برنامج العمرة يشمل 11 ليلة في مكة المكرمة وفنادق لا تزيد عن 1500 متر عن الحرم وحافلات محملة للصلوات و3 ليالي في المدينة المنورة.

وأعلنت بدء تيسير موسم العمرة لهذا العام برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بالوزير الشيخ يوسف ادعيس وسفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.

ودعت الجمعية،  جميع المعتمرين الراغبين بأداء مناسك العمرة لشهر مارس 2019 التوجه لإحدى الشركات المرخصة والمؤهلة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

كما أرفقت الجمعية كشف أسماء الشركات المسجلة لديها والتي يتم تسديد الرسوم لمن يرغب بالسفر من خلالها، وذلك اعتباراً من صباح الغد الثلاثاء وحتى نهاية عمل الخميس من ذات الاسبوع.

في السياق ذاته ، أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الإثنين، إجراءاتها المرتبة في استئجار حافلات نقل حجاج فلسطين إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج للعام 2019.

وأوضح حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تصريحات صحفية،  أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء عملت على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ب فتح عطاء النقل الخارجي لموسم الحج القادم والكشف على الحافلات.

وأضاف:" تم هذا العام استئجار حافلات حديثة موديل 2011 فما فوق، وحافلات vip30 راكب لأول مرة، وسيتم اتاحة المجال أمام الحاج اختيار البرنامج الذي يختاره مقابل تكلفة مالية تضاف إلى البرنامج" .

ولفت إلى أن الوزارة تعمل وبشكل مباشر على اختبار الخدمات الخاصة برحلة الحاج، وتحرص على اختيار الأجود، والذي يحقق راحة الحاج ويوفر كل متطلبات الأمان على مبدأ الأخذ بالأسباب.

وبين وكيل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  أن الاوقاف  تراعي مصادفة موسم الحج هذا العام في ذروة فصل الصيف، الامر الذي يستدعي ضرورة توفير حافلات حديثه ومكيفة، إضافة إلى سكن قريب تتوفر فيه خدمات التكييف والقرب من الحرم، والعمل على توفير الخدمات الإضافية على المشاعر في جبل عرفات ومشعر منى.

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كشف بالشركات المسجلة للعمرة في غزة

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