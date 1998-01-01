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موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...

الإثنين 18 فبراير 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تعلن تاجيل زيارة هنية لهذه الاسباب...



موسكو /سما/

أعلن ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى العاصمة الروسية حتى إشعار آخر.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية: "اللقاء مؤجل، وليس هناك موعد محدد له"، موضحا أن  "هذه المسألة ليست على جدول الأعمال حاليا، لأننا حرصنا على توفير أرضية للحوار بين الفلسطينيين في موسكو، بما يخدم توصلهم للإجماع على الأسس المبدئية للقضية الفلسطينية".

وقال: "نتلقى طلبات من هذا النوع، والحوار مع كافة الفصائل الفلسطينية سيستمر".

وكان من المقرر أن يصل إسماعيل هنية إلى موسكو بزيارة رسمية أواسط يناير الماضي، لكن "حماس" أعلنت في 10 يناير عن إرجاء الزيارة "لوقت آخر"، موضحة أن سبب ذلك يعود لـ"انشغال" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

#حماس #موسكو #اسماعيل هنية #زيارة #غزة

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