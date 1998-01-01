بالصور... "دائرة شؤون اللاجئين" توزع منحة الطالب الجامعي في غزة

غزة / سما /

وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منحة الطالب الجامعي للعام 2018، على 400 طالب وطالبة وقع عليهم الاختيار من خلال القرعة العلنية التي أجرتها الدائرة الأسبوع الماضي.

ونقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في كلمته خلال المهرجان التي نظمته الدائرة على أرض جامعة القدس المفتوحة فرع النصر وسط مدينة غزة، لهذه المناسبة، تحيات الرئيس محمود عباس ودعمه ومساندته لأهلنا في قطاع غزة، لافتا إلى أن منحة الطالب الجامعي التي استفاد منها 400 طالب وطالبة هذا العام دليل قاطع أن قطاع غزة على سلم أولويات واهتمامات سيادته .

وأوضح أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير وضعت شعار المنحة الجامعية لهذا العام للطلبة الأكثر فقرا في المخيمات، لافتا إلى أنه تم وضع شروط ومعايير صارمة وضابطة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها .

وأشار أبو هولي إلى أن المعايير التي وضعتها دائرة شؤون اللاجئين كانت هي الحكم الفاصل في قبول الطلب أو رفضه، منوها إلى أنها معايير فنية ومهنية بالدرجة الأولى لضمان الشفافية والنزاهة لتحقيق هدفها في وصول المنحة إلى الطلبة الأكثر فقرا في المخيمات، بناء على توجيهات الرئيس.

وتابع: "انطلاقا من مسؤولياتنا، ووعودنا لأبنائنا الطلبة قمنا بإجراء القرعة العلنية التي شهد عليها وراقبها إلى جانب اللجنة المشكلة من دائرة شؤون اللاجئين، الوجهاء والمخاتير وممثلو الفصائل وبعض الشخصيات الوطنية والاعتبارية، وأن من حضرها أشاد بنزاهتها وشفافيتها وهذا فخر لنا".

وأكد أبو هولي أن معركتنا لحماية حق العودة مستمرة، مشددا على أن الكل الفلسطيني، اللاجئ والمواطن، سيقف يدا واحدة لإسقاط المؤامرة والحفاظ على "الأونروا" حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، من خلال العودة إلى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.

وهنأ جميع الطلبة الذين رست عليهم القرعة وفازوا بالمنحة، شاكرا في الوقت ذاته اللجان الشعبية في المخيمات، والشبيبة الفتحاوية، وطواقم دائرة شؤون اللاجئين، وممثلي الفصائل والعمل الوطني، والشخصيات الاعتبارية، والوجهاء والمخاتير، الذي شاركوا في عملية إجراء القرعة وفرز الأسماء.

من جهته، أشاد نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة جهاد البطش بالسياسة الجديدة التي انتهجتها دائرة شؤون اللاجئين في توزيع منحة الطالب الجامعي، لضمان وصولها إلى مستحقيها من سكان المخيمات الأكثر فقرا .

وشكر البطش، سيادة الرئيس محمود عباس لدعمه طلبة الجامعات في المخيمات ورعايته السنوية للمنحة الجامعية وحرصه على استمرارها.

بدوره، تطرق رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة عاطف أبو حمادة إلى الجهود التي بذلتها اللجان الشعبية في المخيمات وطواقمها الفنية لضمان وصول المنحة الجامعية إلى مستحقيها، بدءا من مرحلة استقبال الطلبات وصولا إلى تدقيقها، وفق المعايير التي وضعتها دائرة شؤون اللاجئين ، فيما شكر الطالب محمد النواجحة، باسم الطلبة، سيادة الرئيس محمود عباس ودائرة شؤون اللاجئين على المنحة الجامعية.

وتخلل المهرجان فقرات فنية ودبكة شعبية، وسط هتافات الدعم والتأييد لسيادة الرئيس محمود عباس.