دولتان عربيتان ترفضان السماح لطائرة نتنياهو عبور اجوائها في رحلته للمغرب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن دولتين عربيتين رفضتا السماح لطائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبور اجواء البلدين.

و قالت القناة 13 العبرية إن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبور أجواء البلدين في رحلته المقبلة المقررة إلى المغرب

ووفقا للقناة العبرية، حاول المسؤولون في مختلف البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التدخل والضغط على السلطات في الجزائر وتونس للسماح للطائرة بالمرور.