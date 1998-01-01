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بالصور.. محرك البحث "جوجل" يمنح ليبرمان صفة "الجاسوس"

الإثنين 18 فبراير 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. محرك البحث "جوجل" يمنح ليبرمان صفة "الجاسوس"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت  وسائل إعلام عبرية، إن وزير الحرب السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، غاضب من محرك البحث الشهير "غوغل".

وقال موقع القناة "20 العبرية"،  إن صورة من محرك البحث باللغة العبرية، تبين ظهور كلمة "جاسوس" إلى جانب اسم ليبرمان.

ووفقا للقناة العبرية،  فإن ليبرمان اشتكى إلى الشرطة، وطلب التحقيق  "في الاستخدام الخبيث والتلاعب بمحرك البحث".

وبحسب الموقع، فإن ليبرمان وصف ظهور كلمة "جاسوس" إلى جانب اسمه، بـ"الجريمة الجنائية".

واتهم ليبرمان من قام برفع كلمة "جاسوس" إلى جانب اسمه، بأنه يريد إثارة الشائعات حوله، فيما لم يحدد جهة بعينها.

#ليبرمان #غوغل #اسرائيل
ليبرمان

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